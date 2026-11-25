Archivo - Luces de Navidad en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Palma encenderá este viernes, 27 de noviembre, su iluminación navideña, un alumbrado que incorpora la figura más votada del concurso infantil 'Del papel al cielo', convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

El encendido de luces inaugurará la segunda edición del programa 'Nadal al Port de Palma', una agenda gratuita y abierta a toda la ciudadanía que combinará actividades lúdicas, culturales y formativas.

Según ha informado la APB en una nota de prensa, el acto de este viernes comenzará a las 17.00 horas con un taller infantil de creación de farolillos y continuará a las 18.00 horas con la animación musical de la Xaranga Final Feliç.

A las 19.00 horas, la niña autora del dibujo ganador, Julia Teresa Llompart, será la encargada de presentar su diseño y accionar el encendido en el Moll Vell, frente a la sede de la APB.

Tras el encendido oficial de las luces, la fiesta seguirá con el concierto del grupo La Quinta Locura. Todo ello estará acompañado de una chocolatada benéfica en apoyo a SOS Mamás.

Desde el organismo portuario han destacado que el alumbrado, eficiente y respetuoso con el entorno, está basado en tecnología de bajo consumo y diseñado para integrarse en el paisaje portuario.

Tras el acto de este viernes, el calendario continuará en el Port Center el miércoles 23 de diciembre con la conferencia del Teléfono de la Esperanza 'El silencio y la escucha en la salud emocional y mental' (18.00 horas), a cargo del psicólogo y psicoterapeuta Mariano Gastalver.

A continuación, tendrá lugar la actuación de la Coral Son Dameto (19.00 horas) y una nueva chocolatada benéfica (20.00 horas).

Entre el 24 de diciembre y el 4 de enero, el Port Center acogerá una variada programación gratuita dirigida tanto al público infantil como adulto.

Así, se impartirán el taller infantil de robótica '¡Programa tu barco!' (28 de diciembre y 2 de enero), el taller de impresión 3D '¡Diseña y crea!' (24, 28 y 30 de diciembre), el taller artístico 'Aigua' (28 de diciembre), el taller adulto de 'collage' y recursos digitales 'T-O-R-P' (28 de diciembre y 2 de enero), el taller educativo 'Arquitecturas para la vida marina' (30 de diciembre) y un taller de materiales reciclados (31 de diciembre).

Asimismo, se celebrarán visitas guiadas al Port Center (28, 30 de diciembre y 4 de enero), una visita guiada sobre la historia de los relojes de sol (4 de enero) y la actividad abierta 'Descubre el puerto a través de una experiencia interactiva' (24, 29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero).

El calendario se completará con el tradicional primer baño del año el 1 de enero (12.00 horas) en la playa de Can Pere Antoni y culminará el 5 de enero con la llegada y cabalgata de los Reyes Magos al puerto de Palma.

Todas las actividades solidarias de esta edición irán destinadas este año al Teléfono de la Esperanza y a SOS Mamás.