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EIVISSA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El motorista herido en el municipio ibicenco de Santa Eulària tras impactar contra un coche permanece ingresado en la Unidad de Hospitalización de Traumatología del Hospital Can Misses donde se encuentra estable, según ha informado este martes el Área de Salud pitiusa.

El accidente, según informó el SAMU 061, tuvo lugar sobre las 18.30 horas.

A la llegada de los servicios de emergencias la víctima estaba consciente y presentaba lesiones moderadas. Los sanitarios le estabilizaron en el lugar del accidente y le trasladaron al Hospital Can Misses.