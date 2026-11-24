El SOIB facilita la contratación de 515 mujeres víctimas de violencia machista - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa SOIB Dona, dirigido a facilitar la inserción laboral de mujeres que han sufrido violencia machista, ha permitido la contratación de 515 mujeres desde 2023, con un presupuesto destinado a sus convocatorias desde 2022 que alcanza los 20,5 millones de euros.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha explicado este martes en un comunicado que en cuanto al balance de 2026, el SOIB registra hasta la fecha 123 mujeres con un contrato formalizado dentro de esta iniciativa, cuyo objetivo es favorecer el acceso al empleo y contribuir a la autonomía económica de las participantes.

El programa facilita la contratación de las usuarias durante un periodo de un año en entidades del tercer sector y administraciones públicas. Para ello, asume los costes salariales de los contratos y proporciona acompañamiento técnico durante el proceso.

Asimismo, la iniciativa cuenta con una red de 13 tutoras especializadas en las oficinas del SOIB que ofrecen orientación laboral individualizada y confidencial. Desde 2023, estas profesionales han realizado 2.000 itinerarios de orientación a las mujeres usuarias del servicio.