PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá el próximo 2 de diciembre el concierto solidario del grupo 'Érase una vez', organizado por el Consell de Mallorca y la Fundación Miquel Jaume.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el del Palma Futsal, José Tirado, han presentado el concierto solidario del grupo Érase una vez, que tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, de 11.00 a 12.30 horas. Está dirigido a niños en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y entre los invitados habrá alumnado de escuelas de barrios en situación de vulnerabilidad y menores tutelados por el IMAS. Todas las entradas se distribuirán mediante invitación.

Galmés ha destacado que todos los niños deben tener la oportunidad de disfrutar de la música en directo y de la cultura. "Junto con la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal, volvemos a abrir las puertas del Principal para que cerca de 700 niñospuedan compartir esta experiencia".

Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca y el IMAS dan continuidad a la colaboración con la Fundación Miquel Jaume–Palma Futsal para facilitar el acceso a la cultura a los menores en situación de vulnerabilidad.