El Teatro Principal de Palma agota las entradas con el concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música de Santanyí - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Palma ha agotado las entradas por cuarta vez este noviembre con el concierto extraordinario de Santa Cecilia, titulado 'Nuestras raíces' e interpretado el pasado domingo por la Banda Municipal de Música de Santanyí.

El Consell de Mallorca ha explicado este lunes en un comunicado que con esta actuación, la institución cultural ha alcanzado cuatro llenos en el mes de noviembre, tras los registrados con la ópera Faust (1 de noviembre), el concierto de Jaume Anglada (7 de noviembre) y el musical El retrato de Dorian Gray (14 de noviembre).

Bajo la dirección de Pedro Vallbona, el espectáculo ha rendido homenaje a la identidad, el patrimonio y la memoria de Mallorca, a través de música sinfónica, narración, poesía e imágenes proyectadas.

El programa se ha articulado en torno a dos piezas del compositor mallorquín Joan Martorell i Adrover, quien también ha participado sobre el escenario al piano junto a los narradores Marta Obrador y Joan Antoni Sunyer.

La primera de las obras interpretadas ha sido 'Mallorca, un viaje al interior', una pieza sinfónica estrenada en 2006 con motivo de la Diada de Mallorca que el propio autor ha adaptado para banda por encargo de la agrupación municipal. El repertorio se ha completado con el estreno de 'Santanyí: paisaje de memoria', una composición de nueva creación escrita expresamente como homenaje al municipio y a su banda de música.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que las cuatro veces que el teatro ha colgado el cartel de entradas agotadas en un solo mes demuestran "que Mallorca ama su cultura y que esta casa realiza un trabajo excelente".

Asimismo, Galmés ha subrayado los más de 170 años de historia de la formación de Santanyí y ha señalado que "la música es también una forma de preservar la historia de un pueblo".