El tiempo hoy, jueves 26 de noviembre, en Baleares - AEMET

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves intervalos nubosos con algún chubasco aislado y ocasional, y a partir de la tarde sin descartar alguna tormenta y granizo pequeño.

Temperaturas en descenso, especialmente las nocturnas. Viento moderado del oeste y noroeste, con algún intervalo de fuerte hasta la mañana, disminuyendo a partir de la tarde a en general flojo de componente norte.