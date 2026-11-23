El tiempo hoy, lunes 23 de noviembre, en Baleares, - AEMET
PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas a partir de la tarde.
Temperaturas en descenso, localmente notable las nocturnas alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte de madrugada, disminuyendo a flojo de dirección variable por la mañana en Menorca y por la tarde en el resto.