Un total de 80 profesionales participan en una jornada para reforzar la coordinación contra la violencia machista - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 profesionales de diferentes ámbitos de intervención han participado este jueves en una jornada organizada por el Instituto Balear de la Mujer (IBDona) para reforzar la coordinación en situaciones de violencia machista.

El encuentro, según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, se ha organizado en en el marco de los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ha tenido como objetivo dar a conocer los servicios, recursos y proyectos del IBDona.

Bajo el nombre 'Profesionales en red contra las violencias machistas', la jornada ha incluido la presentación de diferentes servicios e instrumentos del IBDona para la prevención, la detección y el abordaje de las violencias machistas.

Asimismo, las intervenciones han permitido profundizar en el funcionamiento de los recursos, sus vías de acceso y las posibilidades de coordinación con los diferentes ámbitos profesionales, con el fin de ofrecer una respuesta integral.

En este sentido, ha añadido la Conselleria, se ha dado a conocer el Servicio 24 Horas de atención telefónica y acompañamiento presencial, el Protocolo Marco de actuación y coordinación interinstitucional en materia de violencias machistas, el segundo Plan autonómico para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la prostitución en Baleares (2026-2028).

También han hablado sobre el Servicio de Mesas Locales de Coordinación para el Abordaje de las Violencias Machistas, así como sobre diversas herramientas y recursos que están a disposición de los profesionales, como el Centro Coordinador de las Órdenes de Protección, el Servicio de Teletraducción, el Mapa de recursos de apoyo y prevención en casos de violencia contra las mujeres del archipiélago y el Observatorio para la Igualdad.