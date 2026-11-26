Concentración de los trabajadores de Emaya frente a Cort. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajadores de Emaya se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Palma para señalar a la empresa pública por "incumplimientos" del convenio colectivo.

La movilización se ha mantenido durante toda la mañana, mientras en la Casa Consistorial se celebraba el pleno municipal, y ha sido convocada por los sindicatos CGT, Siteib, USO y CCOO, entre otros.

El representante del comité de empresa de Emaya, Javier Linares, ha censurado que ante estos "incumplimientos" la empresa les haya instado a denunciar ante la justicia y las autoridades laborales pero esto "lleva su cauce" y los trabajadores están "cansados" de estas supuestas infracciones de la normativa laboral.

De este modo, los trabajadores habrían optado por salir a protestar por los "constantes incumplimientos" porque consideran que "les están tomando el pelo".

Uno de los "incumplimientos" tendría que ver con que "no se respeta" la antigüedad a los conductores de los camiones de basura y por los cambios en las condiciones de trabajo.

Linares también ha indicado que la prevención de riesgos laborales es "nula", habría problemas para arreglar las herramientas de trabajo de los empleados, la formación es "mínima" y a la hora de aplicar esta formación, el servicio lo "desmonta".

Asimismo, ha apuntado que los trabajadores de Emaya están "animados" y con ganas de movilizarse, por lo que ha avanzado que las movilizaciones proseguirán hasta que "la dirección de la empresa entre en razón y les tenga en cuenta".