Trabajos sobre el buque naufragado 'Med Emre'. - SALVAMENTO MARÍTIMO

EIVISSA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro tripulantes del buque 'Med Emre' ingresados en una clínica privada de Eivissa permanecerán en el centro un día más, según ha decidido el equipo de Medicina Interna.

Según ha explicado el centro, el objetivo es continuar con su seguimiento médico.

En concreto, los dos pacientes de nacionalidad turca presentan dolores musculares y otros síntomas derivados del esfuerzo físico realizado durante el incidente, mientras que los dos pacientes de nacionalidad india presentan sintomatología asociada a la inhalación de hidrocarburos.

Los cuatro pacientes se encuentran estables y permanecerán una noche más en hospitalización bajo supervisión médica. Este sábado se realizará una nueva valoración clínica y, en función de su evolución, se determinará si procede el alta hospitalaria.