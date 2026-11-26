El buque 'Med Emre', semihundido a unas 20 millas de Eivissa. - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento este jueves y los próximos días sople flojo del norte y el oeste, aunque su impacto "no sería determinante" ante un posible vertido de combustible tras el hundimiento del 'Med Emre'.

"Tendría influencia, pero no sería determinante ni estaría totalmente relacionado", ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez.

Según las previsiones que maneja la Aemet, a lo largo de este jueves se mantendrá el viento flojo del norte. Para este viernes, seguirá soplando flojo del norte, aunque por la tarde girará a oeste y suroeste.

El sábado la previsión mantiene viento flojo de componente norte. El domingo se espera viento flojo del nordeste o variable.