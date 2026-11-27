Trabajos de búsqueda y rescate tras el derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Karachi, en Pakistán (archivo) - Stringer / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del derrumbe el miércoles de un edificio en construcción en la ciudad paquistaní de Karachi (sur) ha aumentado a siete, según los servicios de emergencia, que han apuntado que otras doce personas continúan desaparecidas entre los escombros.

Los equipos de rescate han logrado sacar con vida a catorce personas, trece de las cuales ya han recibido el alta hospitalaria, en unas tareas en las que por ahora no se está usando maquinaria pesada por temor a causar daño a los desaparecidos y desestabilizar aún más la estructura.

La Policía paquistaní ha detenido ya a cuatro personas en relación con el derrumbe después de que se señalara a diez por negligencia y homicidio, entre otros delitos, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. Por ahora se desconocen las causas del derrumbe.