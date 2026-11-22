Archivo - Pastillas de captagon (archivo) - Napoli/Giacomino / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento Antidroga del Gobierno sirio ha informado de la destrucción de 400 millones de pastillas de la droga conocida como captagon y varias toneladas de otras sustancias psicotrópicas.

La droga ha sido destruida bajo la supervisión de una comisión con representación de los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad conforme a la legislación siria, según recoge la agencia de noticias oficial siria, SANA.

Además de las pastillas, han sido destruidas 12,2 toneladas de hachís, 2,3 toneladas de planta de cannabis, seis kilogramos de heroina y 5,4 millones de pastillas de otras sustancias estupefacientes. También se han destruido herramientas, material y químicos utilizados para fabricar, esconder o transportar estas drogas.

Las autoridades de transición de Siria han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra presuntas redes de tráfico de drogas, principalmente captagon, considerada una de las principales fuentes de financiación del derrocado régimen de Bashar al Assad en el marco del conflicto desatado en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la Primavera Árabe.