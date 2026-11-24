Archivo - Milicias del M23 abandonan la ciudad de Uvira, en 2025 - Alain Uaykani / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército congoleño ha anunciado que ha perdido el contacto con una avioneta ligera mientras sobrevolaba el este del país, mientras que las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), protagonistas de un largo conflicto en la región contra el Gobierno de Kinshasa, aseguran que han derribado el aparato, en realidad un "bombardero" improvisado cargado de "mercenarios".

Tanto el Ejército como el M23 identifican al aparato era una avioneta modelo Cessna 208, y aquí acaban las coincidencias. Los militares congoleños han explicado que el avión recorría un trayecto aproximado entre las ciudades de Beni, en Kivu Norte, y Kalemie, en Tanganica, cuando desapareció presumiblemente "en medio del mal tiempo", según el comunicado publicado en redes sociales.

El M23, por contra, asegura que el avión fue derribado sobre Minembwe, en las tierras altas de la provincia de Kivu Sur. Según su relato, el avión había sido "convertido y equipado con soportes debajo de las alas para transportar y lanzar bombas y misiles de precisión" contra las milicias y la población civil.

Los restos del avión, según el M23, yacen ahora en Kalongi, a unos diez kilómetros de Minembwe. "Dos de los cuatro ocupantes perdieron la vida. Los dos supervivientes identificados son los sudafricanos Alexander Villette y el ugandés Jordan Mugalya, ambos mercenarios", relata en un comunicado el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), el nuevo esquema político en el que se insertan las milicias y que ahora está dirigido por el expresidente congoleño Laurent Kabila.

El M23 asegura que el comunicado militar no es más que una "estrategia de manipulación de la opinión pública nacional e internacional respecto a la guerra que libra contra el pueblo congoleño".