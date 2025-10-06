El candidato demócrata para Nueva York presenta una calculadora para estimar el ahorro que generarán sus medidas

Zohran Mamdani ha prometido autobuses y escuelas infantiles gratuitas y una congelación de los alquileres

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha presentado este lunes una calculadora que permite a los neoyorquinos calcular el ahorro anual que tendrán una vez aplique sus promesas electorales, entre las que incluye servicios de autobuses y escuelas infantiles gratuitas y una congelación de los alquileres. Las elecciones se celebrarán el 4 de noviembre.

"Los neoyorquinos se merecen un cambio que puedan medir en sus propias vidas. Nuestra nueva calculadora de nivel de vida muestra exactamente el impacto que tendrán nuestros planes en tu familia, en escuelas infantiles, alquiler y autobuses", ha publicado Mamdani en su cuenta en la red social X.

"Son cifras que ayudan a vivir a los neoyorquinos. Permitirán ahorrar a la gente de esta ciudad más de 8.000 millones de dólares", ha asegurado en rueda de prensa Mamdani, quien se autodefine como socialista.

La página web recaba datos de los posibles beneficiarios de sus medidas y, tras aceptar el compromiso de votar por Mamdani o hacer campaña como voluntario, muestra una cifra anual de ahorro.

Entre las promesas de Mamdani están, además de las mencionadas, la creación de una cadena pública de tiendas de alimentación o facilitar el emprendimiento y abaratar los costes de las empresas. Para sufragar este gasto, Mamdani ha propuesto un "impuesto al millonario" de un dos por ciento adicional para los residentes que ganen más de un millón de dólares al año.

Hasta ahora, Mamdani ha contado con entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre el exgobernador demócrata del estado de Nueva York y ahora candidato independiente Andrew Cuomo, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha advertido ya de que recortará la financiación de la ciudad si Mamdani sale elegido. Por detrás de ambos se encuentra el aspirante del Partido Republicano, Curtis Sliwa.