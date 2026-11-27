Archivo - Un tren regional en Francia. - Sandrine Thesillat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han resultado heridas leves este viernes en el choque de un tren regional y un camión de gran tonelaje en la ciudad de Aube, en el noreste de Francia.

El incidente se ha registrado alrededor de las 07:50 horas en una plataforma ferroviaria situada a 100 metros del paso a nivel cuando un camión de gran tonelaje ha colisionado con un tren de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) que tenía como destino a la estación de París Este, ha informado la prefectura de Aube.

Pese a la colisión, el tren regional no ha descarrilado, ha precisado un portavoz de la SNCF en declaraciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFMTV.

El departamento francés ha activado a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y las asociaciones de protección civil están desplegados en el lugar para asegurar la zona y atender a las personas implicadas.