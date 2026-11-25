Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este miércoles en la ciudad de Estambul a nueve personas tras la emisión de un documental realizado por la cadena pública alemana ZDF que analizaba la situación de las bandas criminales que operan en Berlín, la capital de Alemania.

Los detenidos han sido identificados y localizados, precisamente, gracias a las imágenes emitidas en el documental, en el que miembros de estas bandas rivales concedieron entrevistas, según informaciones recogidas por el portal de noticias turco Haber Hurriyeti.

La Policía de Estambul ha publicado en un mensaje en redes sociales imágenes de la operación, entre las que destacaba una que mostraba a los detenidos esposados y arrodillados en una sala donde se encontraba un televisor que emitía el documental.

Durante las detenciones, las fuerzas de seguridad turcas se han incautado, además, de una pistola, 28 cartuchos y tres ordenadores portátiles. Asimismo, han detallado que se han iniciado una serie de investigaciones contra los sospechosos en cuestión por pertenecer a una organización criminal.