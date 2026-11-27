Bandera de Filipinas - Gilchrist Alo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Filipinas ha rechazado este viernes las críticas de China a sus relaciones de cooperación con otros países y ha defendido su derecho a establecer alianzas para proteger su soberanía y sus intereses nacionales, sin necesitar para ello con la autorización de Pekín.

"China no tiene ni el derecho ni la base moral para dictar a Filipinas cómo y con quién cooperamos", ha señalado el subsecretario y portavoz del Ministerio de Defensa Nacional filipino, Arsenio R. Andolong, en una declaración oficial publicada en redes sociales.

Manila ha acusado además a las autoridades chinas de atribuir de forma engañosa a terceros países el aumento de las tensiones regionales mientras, según ha denunciado, continúa utilizando "la coacción, la intimidación y la fuerza" para imponer sus reivindicaciones en el mar de Filipinas Occidental y otras aguas.

Así las cosas, el Ejecutivo filipino ha instado a Pekín a demostrar su compromiso con la paz y la estabilidad regionales mediante el ese de esas prácticas y el respeto a los derechos marítimos de los demás Estados, de acuerdo con el Derecho Internacional y, especialmente, con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

China reclama la mayor parte de las aguas de la zona en disputa con Filipinas en el mar de China Meridional, como el bajo de Masinloc: las considera parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático, una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo este mar, incluidas las islas Paracelso y Spratly.

Las relaciones entre China y Filipinas siguen por ello siendo tensas. En este contexto, Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.