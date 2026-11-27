Archivo - Zbigniew Ziobro - Fot.Tedi/Newspix.Pl / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha pedido al Parlamento que levante la inmunidad como diputado al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, ahora mismo fugado a Estados Unidos, y conceda "su permiso para iniciar un proceso penal, comenzando por su detención y arresto provisional", por abuso de poder y violación de los principios de protección de información clasificada.

Las acusaciones se remiten al periodo entre 2020 y 2024, cuando Ziobro efectuó un acceso no permitido a material clasificado con la cooperación del entonces fiscal (y ahora suspendido expresidente del Constitucional) Bogdan Swieczkowski. El segundo cargo se refiere a la obtención y ocultación de un documento marcado como "confidencial".

Ziobro es una figura capital para entender el actual conflicto en torno a la Judicatura polaca. Fue el líder del partido ultraconservador Polonia Soberana, socio minoritario de la coalición del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) y es considerado el artífice de polémicas reformas judiciales que provocaron un enfrentamiento entre Polonia y la Comisión Europea.

Sucede que Ziobro lleva varios meses a la fuga, acusado de decenas de delitos adicionales como participación en grupo delictivo organizado, malversación de fondos del Fondo Estatal de Justicia y abuso de poder por otorgar subvenciones del fondo a estaciones de bomberos y asociaciones de mujeres sin la debida competencia para reforzar el apoyo al entonces Gobierno del que formaba parte.

Ziobro también autorizó la compra del software espía Pegasus, de fabricación israelí, que, según descubrieron el actual gobierno de coalición polaco y un equipo de investigación del Parlamento Europeo, se utilizó para piratear en secreto los teléfonos de opositores políticos.

Ziobro recibió asilo político en Hungría a principios de este año al amparo del entonces primer ministro Viktor Orbán pero, con el cambio de Gobierno en las elecciones húngaras de mayo y la llegada al poder de Peter Magyar, acabó en Estados Unidos. Polonia ha solicitado, de momento sin éxito, su detención y extradición.