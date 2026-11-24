Archivo - En el centro de la imagen, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (archivo) - MINISTRO ECUATORIANO JOHN REIMBERG EN X - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de hacer efectiva la extradición del jefe de Los Tiguerones, William Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', capturado el lunes tras haber sido expulsado de España, donde permaneció entre oculto y encarcelado unos cuatro años.

"'Negro Willy' puede ser también una persona extraditada, eso lo vamos a trabajar", ha explicado este martes el ministro del Interior en una entrevista para Teleamazonas, en la que ha señalado que tienen sobre la mesa una lista de varias personas que podrían ser enviadas a Estados Unidos para enfrentarse a la Justicia.

Entre ellos están el jefe de Los Lobos, Wilmer Chavarría Barre, alias 'Pipo', detenido en España; los empresarios Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, padre e hijo apresados en Panamá por delitos de narcotráfico y tráfico de armas; o Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram.

"Siempre va a haber novedades. Puede haber nuevas sorpresas que lleguen antes de que se acabe el año", ha dicho el ministro del Interior ante la posibilidad de que Ecuador reciba antes de finalizar 2026 a algunas de estas u otras personas.

Reimbarg ha dado más detalles acerca de captura de 'Negro Willy' este domingo en Tarragona, desde donde fue repatriado, destacando la cooperación entre las policías de España y Ecuador. "Mis primeras palabras fueron, 'te dije que era cuestión de tiempo, que ibas a responder a la justicia y aquí estás'", ha relatado.

Así, ha acusado a Bautista de ser responsable de masacres, extorsiones, secuestros, delitos de narcotráfico, así como de atentados en comisarías y centros penitenciarios, además de la muerte de policías. Asimismo, del reclutamiento forzado de menores de edad con fines delictivos, una acusación que la Fiscalía ecuatoriana ya le imputó poco después de poner pie en el aeropuerto de Guayaquil.

A 'Comandante Willy', como también se le conoce, se le atribuye también la organización del asalto en directo de un grupo de hombres armados a los platós de TC Televisión el 9 de enero de 2024, quienes mantuvieron secuestrados durante cerca de una hora a los trabajadores de del informativo El Noticiero.

Aquel episodio no fue un hecho aislado, sino la acción más mediática de una jornada de violencia simultánea en varios presidios del país, que incluyó además de motines y funcionarios de prisiones retenidos, la fuga de otros líderes criminales, como el de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito; o el de Los Lobos, Fabricio Colón Pico; así como de otros ataques en varias partes del país.