La diputada y activista tailandesa Rukchanok Srinork. - Captain Jirathummanuwat / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Tailandia ha reducido este lunes de seis a tres años de prisión la condena impuesta contra la activista y diputada Rukchanok Srinork por insultar a la monarquía en el marco de la polémica ley de lesa majestad que blinda a la Casa Real y sigue vigente en el país asiático.

El Tribunal de Apelaciones ha señalado que finalmente se ha decidido rebajar la sentencia y ha decidido concederle la libertad bajo fianza a la espera de que se resuelva un recurso final presentado ante el Tribunal Supremo, por lo que podrá seguir adelante con sus funciones parlamentarias.

Como diputada de la oposición, Srinork, de 33 años, se ha ganado la reputación de ser crítica con el Gobierno y desafiar a figuras poderosas. La diputada ya había adquirido notoriedad como activista al liderar un grupo de jóvenes que exigían reformas en el marco de esta legislación, que recoge penas de hasta 15 años de prisión por insultar a los reyes.

Posteriormente, se unió al partido Avanzar, liderado por Pita Limjaroenrat, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de mayo en Tailandia pero no logró los apoyos necesarios para formar gobierno.

Cientos de personas han sido acusadas de insultar a la monarquía desde 2020, según datos del grupo de defensa de los Derechos Humanos Thai Lawyers for Human Rights. La aplicación de esta norma y el número de condenas no varió a pesar del cambio de Gobierno.