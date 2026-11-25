Archivo - Imagen de archivo de un bombero ucraniano en el escenario de un ataque ruso en Kiev. - Aleksandr Gusev/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha lamentado este miércoles la muerte de una persona como consecuencia de ataques rusos sobre la región de Samara, en el suroeste del país, en la región del Volga, que, según medios rusos, han tenido como objetivo una serie de refinerías y estaciones petrolíferas.

Por su parte, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, ha confirmado también este fallecimiento, así como de cortes en el suministro eléctrico y de daños "sobre el terreno", aunque sin especificar, como consecuencia de decenas de ataques. Asimismo, ha detallado que 145 drones ha sido derribados sobre la región.

Sin embargo, algunos medios independientes han detallado que los drones han impactado sobre la refinería de Sizran de la estatal Rosneft y una de las mayores empresas de la región de Samara.

Estas mismas instalaciones estaban bajo trabajos de reparación después de otro ataque ocurrido en septiembre, ha informado ASTRA, medio independiente ruso lanzado apenas poco después del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La refinería de Sizran tiene una capacidad para albergar entre 8,5 y 8,9 millones de toneladas de petróleo al año. La planta procesa petróleo de Siberia Occidental y Samara, y produce gasolina, gasóleo, queroseno para aviación, combustible marino y otros productos derivados del petróleo.

Asimismo, el citado medio ha informado también de que la refinería de Kuibishev está en llamas tras el ataque, objetivo en otras ocasiones de los drones rusos y propiedad también de Rosneft. Se trata de la mayor instalación de la región.