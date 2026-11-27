MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Varsovia ha informado de la detención de seis personas por vandalizar varios monumentos con soflamas a favor del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) una milicia ultranacionalista con vínculos con el nazismo, acusada en Polonia de masacres durante la II Guerra Mundial y motivo de fricción entre ambos países.

Las autoridades han detallado que entre los detenidos hay ciudadanos polacos y ucranianos, quienes habrían sido contratados por los servicios secretos de Rusia, en el marco de la supuesta campaña de guerra híbrida que Moscú habría lanzado contra varios países para desestabilizar y poner en cuestión su apoyo a Ucrania.

Los hechos han ocurrido entre la noche del 13 al 14 de noviembre, cuando los monumentos al Ejército de Polonia, a las víctimas de la tragedia de Volinia y en el monumento a los héroes del gueto de Varsovia aparecieron con la pintada 'slava UPA' --'gloria al UPA'-- junto a pegatinas con códigos QR que enlazaban a materiales relacionados con esta organización.

La Policía de Varsovia sostiene que los detenidos podrían haber operado dentro de un grupo organizado y haber llevado a cabo actividades a favor de los servicios rusos a cambio de 1.000 zlotys (unos 220 euros), según detallas en un comunicado.

Entre los detenidos hay un menor de edad. Otro de ellos ha entrado en prisión de manera preventiva durante tres meses tras ser acusado de actuar para una agencia de Inteligencia extranjera, profanar símbolos nacionales y fraude. Los dos ciudadanos ucranianos han sido deportados.

La Embajada de Ucrania en Varsovia ha condenado lo ocurrido, que ha calificado como una "vergonzosa provocación", que forma parte de la guerra híbrida que "Rusia está tratando de aplicar de todas las formas en los Estados de Europa", con el "claro objetivo" de sembrar discordia y "debilitar la confianza mutua".

En los últimos meses, Kiev y Varsovia han vuelto a evidenciar sus profundas diferencias sobre su historia en común, hasta el punto de que al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le fue retirada la mayor condecoración del Estado polaco tras aceptar nombrar a un batallón del Ejército como 'Héroes del UPA'.