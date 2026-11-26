Imagen de archivo de efectivos de la Policía y los Bomberos de Tailandia. - Sun Weitong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han sido evacuadas este jueves en Bangkok, la capital de Tailandia, por una fuerte explosión registrada en una importante refinería de la ciudad, donde al menos siete personas han resultado heridas, cuatro ellas de gravedad.

Las autoridades han detallado que el incidente se ha producido en la instalación petrolera de Phra Khanong, situada en el este de la localidad y gestionada por la empresa Bangchak. En las inmediaciones se ha registrado una gran nube de humo negro que ha llevado a las autoridades a emitir alertas.

Aunque de momento las causas de la deflagración no están claras, los colegios cercanos a la zona afectada --donde se ha producido un incendio-- han tenido que cerrar sus puertas y evacuar a los alumnos, según informaciones del diario 'Bangkok Post'.

El Cuerpo de Bomberos, que ha sido notificado del suceso poco antes de las 15.00 horas (hora local), ha sido desplegado en el lugar de los hechos. Así, han instado a la población a evitar la zona y seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad.