MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto a causa de un derrumbe registrado en una mina situada en la localidad de Luhihi, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), un suceso que se ha saldado con un número indeterminado de desaparecidos, por lo que se teme que el balance de fallecidos siga aumentando en las próximas horas.

Thierry Bavurha presidente de la asociación de mineros de Lomera, en la provincia de Kivu Sur, ha confirmado el incidente, antes de lamentar que las labores de extracción continúan en el lugar de forma irregular a pesar de que existe una orden de cierre desde septiembre de 2025, lo que eleva los riesgos.

Así, ha reclamado a las autoridades congoleñas a que aclaren la situación y opten por cumplir estrictamente el cierre de la mina o autorizar oficialmente su apertura, si bien ha incidido en que cualquier reanudación de los trabajos debería ir acompañada de medidas estrictas de seguridad.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.

Diversas investigaciones han apuntado además la explotación de las minas de oro, coltán y otros minerales en las zonas en conflicto y la exportación de estos metales están financiando la guerra en el país africano, con varios puntos del territorio siendo escenario de combates y de la presencia de decenas de grupos armados.