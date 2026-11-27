Archivo - Miembros de las fuerzas de seguridad de Siria, en una fotografía de archivo - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos soldados sirios han muerto este viernes a causa de un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Deraa (sur), según han confirmado las autoridades de Siria, sin que por el momento haya reivindicación de la autoría del incidente.

El Ministerio de Defensa sirio ha indicado en un breve comunicado que "dos soldados del Ejército de Siria han caído mártires en un ataque ejecutado por asaltantes no identificados en la carretera entre Al Quniya y Al Sanamin, en el norte de la provincia de Deraa", según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

El suceso ha tenido lugar apenas dos días después de la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias en dos ataques con bomba en la ciudad de Haaka (noreste), incidentes que las autoridades achacaron al grupo yihadista Estado Islámico.