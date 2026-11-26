Archivo - El ministro Yoshihiro Seki, durante un acto en 2019 - Xinhua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de oposición de Japón han decidido presentar una moción de censura en el Senado contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, acusado de tráfico de influencias, en un pulso al Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, que no tiene la mayoría en la Cámara Alta de la Dieta.

Como explican fuentes próximas a la primera ministra al periódico 'Mainichi Shimbun', si Seki acaba dimitiendo ante esta maniobra podría ser el principio de un "efecto dominó" porque otros dos ministros (el de Agricultura, Araka Takebe, y el de Tierras, Tatsunori Ibayashi) están señalados por participar en eventos de recaudación de fondos para su formación política, el Partido Liberal Democrático, algo terminantemente prohibido a los miembros del Gabinete.

Seki se ha plantado y ha asegurado que no va a renunciar a su cargo, por lo que se espera el principio de una dura batalla en el Senado si finalmente la comisión correspondiente de la Cámara Alta admite este próximo viernes la moción de censura, que no es legalmente vinculante pero representa de todas formas un obstáculo a las importantes deliberaciones que están ocurriendo en la Dieta sobre un proyecto de ley clave sobre impuestos al consumo.

A Seki se le acusa concretamente de invitar en 2024 a funcionarios del Gobierno a estos eventos y de mentir al Parlamento sobre su implicación. No era ministro pero sí diputado por aquel entonces y el caso es el mismo: funcionarios y mecenas no pueden aparecer juntos en esta clase de reuniones porque, en palabras de presidente del Comité de Asuntos Parlamentarios del Senado, el opositor Yoshitaka Saito, "pone en peligro la imparcialidad de la administración pública".

El Senado de 248 miembros tiene actualmente dos escaños vacantes. Excluyendo al presidente del Senado, que no votará, la moción de censura necesita 123 votos para ser aprobada. El resultado podría quedar en manos de dos miembros del Partido Conservador de Japón y seis independientes.