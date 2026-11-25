Archivo - Agentes fronterizos polacos durante un control en el área limítrofe con Bielorrusia. - Attila Husejnow / Zuma Press / Europa Press
VARSOVIA 25 Nov. (DPA/EP) -
Las autoridades fronterizas de Polonia han informado este miércoles de una importante caída de los intentos de cruzar de manera a través de Bielorrusia, escenario en los últimos años en el que se han venido repitiendo numerosos casos, instigados, según Varsovia, por el Gobierno de Alexander Lukashenko.
La Guardia Fronteriza ha destacado que en lo va de año se han registrado 482 intentos de cruzar ilegalmente frente a los 29.400 que se contabilizaron en 2025 durante el mismo periodo de tiempo. De hecho, la institución ha destacado que el martes no se produjo incidente alguno en la fronteras.
Polonia ha acusado desde hace años al presidente Lukashenko de estar detrás de este aumento artificial de los intentos de cruzar al país, organizando caravanas de migrantes desde regiones en crisis para presionar a Europa en represalias por sus sanciones.
Una situación similar vienen denunciando también los países bálticos que limitan con Rusia y Bielorrusia, en el marco de una supuesta guerra híbrida puesta en marcha por Moscú para presionar a los socios de Ucrania por su respaldo en el conflicto.