Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas (archivo) - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado una subida del salario mínimo a 500 dólares para el año 2027, una medida que llega a tan solo cinco días de la celebración de elecciones locales en el país latinoamericano, donde se elegirá a cientos de alcaldes, prefectos y concejales, entre otros cargos.

El salario mínimo pasará así de 482 dólares a los 500 desde el próximo mes de enero, tal y como ha indicado en un vídeo publicado en redes sociales. "Ustedes me eligieron para tomar decisiones que les permitan vivir con dignidad. Conozco el esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a sus familias. Ese esfuerzo tiene que verse reflejado en su sueldo. Por eso, el salario básico subirá a 500 dólares", ha afirmado.

La legislación ecuatoriana establece que el salario mínimo debe definirse mediante un acuerdo entre los representantes de los empleadores y los trabajadores, dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Solo si las partes no llegan a un consenso la responsabilidad de fijar el nuevo salario pasa al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, según informaciones del diario 'Primicias'.

El anuncio de Noboa se produce cuando apenas comenzaban los diálogos entre trabajadores y empresarios para definir el incremento. Las partes deben mantener dos reuniones: la primera ya tuvo lugar el 19 de noviembre, mientras que la segunda aún no tenía fecha definida.

Noboa, del partido conservador Acción Democrática Nacional, ha informado de esta medida unos minutos antes de que el Parlamento aprobara una suspensión temporal de su licencia como presidente para poder participar en la campaña electoral, una cuestión que él mismo había solicitado.