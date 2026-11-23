El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press
MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha nominado este lunes a dos ministros del actual Gobierno para suceder al hasta ahora vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, quien dimitió en medio del intenso debate público después de que la Justicia indonesia determinase el mes pasado que los documentos académicos que respaldaron su candidatura en 2024 no cumplían con los requisitos electorales.
Según informa el diario 'Jakarta Globe', el presidente indonesio ha nominado al ministro de Desarrollo y Cultura, Sugiono, y al titular de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, que ahora presentarán su candidatura ante la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR), que tendrá la última palabra a través de una votación parlamentaria.
En una carta leída por el presidente de la Asamblea, Ahmad Muzani, el presidente ha incidido en que se ha decidido por estos dos políticos por "sus logros, su dedicación y su lealtad a la nación", señalando su "convicción" de que cualquiera de los dos "desempeñarán sus funciones lo mejor posible".
"Quiero hacer hincapié en que esto no significa que solo estas dos personas reúnan los requisitos. Hay muchas personas capacitadas. Sin embargo, nuestra Constitución me permite proponer únicamente a dos candidatos y dispongo de un plazo muy limitado. No puedo dedicar demasiado tiempo a realizar consultas", ha argumentado sobre el paso dado este lunes, cuando expiraba el plazo para nominar a candidatos al cargo.
Gibran --hijo del expresidente Joko Widodo-- dimitió el pasado 12 de noviembre, convirtiéndose en la primera persona elegida directamente para este cargo que abandona sus funciones. En su carta de renuncia justificó su decisión alegando que no quería que la "situación se convirtiera en una controversia prolongada", en relación a la polémica sobre sus credenciales académicos.
Asimismo, señaló que Prabowo le había recomendado continuar la batalla judicial para acreditar que reúne las condiciones académicas exigidas.