El ministro de Educación, Yoshihiro Seki. - Jia Haocheng / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Japón ha rechazado este viernes por un estrecho margen una moción de censura contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, acusado de tráfico de influencias por sus polémicos actos de recaudación de fondos a los que asistieron funcionarios, una decisión que supone un respiro para el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi.

La moción --que no es legalmente vinculante pero representa de todas formas un obstáculo a las importantes deliberaciones que están teniendo lugar en la Dieta sobre un proyecto de ley clave sobre impuestos al consumo-- se ha resuelto con 124 votos en contra y 120 a favor de su destitución, en una sesión plenaria de la Cámara Alta, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

La medida había sido presentada por los partidos de la oposición, que buscaban un "efecto dominó" en el Ejecutivo en caso de que Seki acabara dimitiendo, habida cuenta de que otros dos ministros (el de Agricultura, Araka Takebe, y el de Tierras, Tatsunori Ibayashi) están señalados por participar en eventos de recaudación de fondos para su formación política, el Partido Liberal Democrático, algo terminantemente prohibido a los miembros del Gabinete.

La votación llega en un momento en que el Gobierno de Takaichi se apresura a sacar adelante un proyecto de ley para reducir el impuesto sobre el consumo de alimentos y bebidas durante dos años a partir de abril para hacer frente a la inflación.

Seki, por su parte, había asegurado poco antes del inicio de la misma que no pensaba dimitir: "Me pondré las pilas y daré lo mejor de mí para cumplir con mis obligaciones". Mientras, Takaichi ha afirmado que el ministro "ha cumplido con su responsabilidad de dar explicaciones" sobre lo sucedido y no ve necesidad alguna de que abandone el cargo.

El Senado, de 248 miembros, tiene actualmente dos escaños vacantes. Excluyendo al presidente del Senado, la moción de censura necesitaba 123 votos para ser aprobada.