Labores de extinción de los servicios de emergencias de Ucrania tras un ataque ruso en Kiev. - Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha informado este miércoles de una entrega de fondos por valor de 540 millones de coronas (algo más de 47 millones de euros) a Ucrania para hacer frente al invierno, a medida que continúan los ataques rusos contra su sistema eléctrico, instalaciones energéticas y depósitos de agua.

Este paquete se divide en 155 millones de coronas (13,6 millones de euros) para la delegación ucraniana de Cruz Roja, 85 millones de coronas (7 millones de euros) para ayuda energética y 300 millones de coronas (26,3 millones de euros) para la Agencia Sueca de Defensa Civil y Resiliencia, ha detallado Asuntos Exteriores.

Suecia ha remarcado que "los brutales ataques de Rusia contra la población y las infraestructuras civiles de Ucrania son un intento deliberado de hacer que el invierno sea insoportable" para "millones de personas corren el riesgo de quedarse sin electricidad, calefacción ni agua durante otro invierno".

En este sentido, ha advertido de que los próximos meses pueden ser los más duros hasta ahora y espera que este nuevo paquete de ayuda --cuya financiación proviene del presupuesto de ayuda al desarrollo-- sirva a "decenas de miles de ucranianos" a pasar de la mejor manera posible este invierno.

"Esto contribuirá a proporcionar electricidad y calefacción a miles de hogares en comunidades de todo el país. Los servicios públicos esenciales, como hospitales, escuelas y telecomunicaciones, también contarán con la energía y el agua necesarias para su funcionamiento", ha señalado la cartera sueca de Exteriores.