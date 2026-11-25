El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, durante una visita a Damasco. - Syrian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Irak ha avalado este la orden del primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, para tomar el control de los yacimientos de petroleo en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, así como para tomar el mando de los pasos fronterizos, en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán.

En un fallo vinculante este miércoles que cuenta con la mayoría de votos, con el voto discrepante de dos magistrados, el alto tribunal iraquí ha subrayado que las medidas anunciadas se ajustan a los preceptos constitucionales y a las reglas de autogobierno de Erbil al señalar que "la protección, seguridad y defensa de las fronteras internacionales de la República de Irak son competencia exclusiva de las autoridades federales".

En este sentido recoge que Bagdad tiene potestad para desplegar y dirigir las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las fronteras de Irak, también las que se encuentran en territorio kurdo.

Del mismo modo sentencia que "la supervisión, vigilancia y control sobre el funcionamiento de los departamentos que operan en todos los pasos fronterizos de la República de Irak" corresponden a las autoridades estatales, al igual que la posible puesta en marcha de "un sistema nacional unificado para la automatización de los pasos fronterizos y las aduanas".

Sobre el control de los yacimientos petrolíferos, la Justicia iraquí recuerda que la gestión del petróleo y el gas corresponde al Gobierno federal conjuntamente con los gobiernos de las regiones y provincias productoras. "La propiedad del petróleo y del gas pertenece a todo el pueblo iraquí, de conformidad con el artículo 111 de la Constitución", zanja el Supremo.

Eso sí, reconoce que una competencia constitucional de supervisión, vigilancia y auditoría de los yacimientos, las operaciones y los contratos relacionados con la producción, extracción, comercialización y exportación de petróleo y gas al Ministerio Federal de Petróleo y los organismos federales reguladores.

Mientras establece que las autoridades de Bagdad tienen el derecho a formular la política financiera y aduanera, establecer los controles y el arancel aduanero unificado, supervisar los ingresos públicos procedentes de tasas, impuestos e ingresos no petroleros en todo Irak, "incluida la región del Kurdistán".

En lo que respecta a las atribuciones de la región semiautónoma kurda, esta puede ejercer sus competencias en los territorios que estaban bajo la administración del Gobierno regional en 2003 y se corresponden con las provincias de Duhok, Erbil, Suleimania, Kirkuk, Diyala y Nínive. "Las competencias de las autoridades regionales no podrán extenderse a territorios situados fuera de dicho ámbito", sostiene.

Este fallo supone un espaldarazo a la medida adoptada este martes por Al Zaidi, en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán, motivo alegado por las fuerzas estatales para entrar en la localidad de Jurf al Nasr, controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá.

En el caso kurdo, Irak investiga el desvío de barriles de petróleo propiedad de la estatal North Oil Company a Irán y, en último término, Afganistán.

El primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrur Barzani, tachó de "inaceptable" la orden de Bagdad y cuestionó su legalidad constitucional, instando a las autoridades estatales a mantener diálogo para aprobar medidas que respeten el autogobierno de la región.