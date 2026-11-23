El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, durante una visita oficial a Rusia en noviembre de 2026 (archivo) - Геодакян Артем / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tayikistán se ha convertido este lunes en el último país en notificar formalmente su decisión de retirarse del Tribunal Penal Internacional (TPI), un paso criticado por la Presidencia de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma y la Unión Europea (UE), que han reclamado a Dusambé que dé marcha atrás en esta decisión, que entrará en vigor dentro de doce meses.

La Presidencia de la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma ha mostrado su "preocupación" por la decisión de Tayikistán y ha resaltado que este tipo de pasos "corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia y de debilitar los esfuerzos mundiales para acabar con la impunidad".

"El TPI es fundamental para el sistema internacional de rendición de cuentas, y su eficacia depende del apoyo sostenido e inequívoco de la comunidad internacional", ha argüido.

Así, ha hecho hincapié en que "la búsqueda de justicia se fortalece mediante la unidad de propósito" y ha pedido a Tayikistán que "siga siendo un Estado Parte comprometido con el Estatuto de Roma y a continuar participando de manera constructiva en el marco de la Asamblea de los Estados Parte", según un comunicado publicado por el organismo tras recibir la notificación oficial por parte de Dusambé.

En este sentido, ha destacado que todos los países que son parte del Estatuto de Roma "tienen derecho a plantear sus inquietudes en la Asamblea" y ha animado a Tayikistán a "participar en un intercambio constructivo sobre este tema". Además, ha incidido en que "la retirada del Estatuto de Roma no exime a un Estado parte de las obligaciones contraídas durante el período en que siguió siendo parte del Estatuto".

"La Presidencia recuerda además que Tayikistán ha contribuido a la labor colectiva de la Asamblea de los Estados Parte en apoyo del TPI como institución judicial independiente e imparcial", ha apostillado en su comunicado.

Por su parte, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reseñado que el bloque lamenta la decisión de las autoridades tayikas y ha señalado que durante su integración en el organismo demostró su "compromiso con un orden internacional fundamentado en normas, el multilateralismo y la justicia internacional". "Estos son valores fundamentales compartidos por la Unión Europea y Tayikistán, y constituyen el núcleo de nuestras relaciones", ha explicado.

"El TPI es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional. Desempeña un papel esencial a la hora de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto, cuando esto no es posible a nivel nacional, así como en la defensa de los derechos y la dignidad de las víctimas", ha argumentado, al tiempo que ha reseñado que la corte "no tiene como objetivo a los Estados soberanos, ni constituye una amenaza para su soberanía".

"La UE insta encarecidamente a Tayikistán a reconsiderar esta decisión y a revertir su retirada", ha dicho Kallas, que ha destacado el "apoyo inquebrantable" del bloque europeo al TPI y su "firme compromiso" con el Estatuto de Roma, así como "con la universalidad, la integridad y la plena aplicación del sistema establecido por dicho Estatuto", tal y como recoge un comunicado publicado por su oficina.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a "todos los Estados" para que "garanticen una plena cooperación con la corte y protejan su independencia, su imparcialidad y su funcionamiento eficaz", esgrimiendo que "todos los Estados comparten el interés de fortalecer el Estado de Derecho y promover la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves".

Kallas ha reiterado por ello el "pesar" de la UE por las decisiones adoptadas en 2026 por Níger, Burkina Faso, Malí, Chad, Venezuela y Nauru, además de Tayikistán, de iniciar su retirada del Estatuto de Roma. "La UE mantiene su compromiso de trabajar junto con todos los Estados parte y con sus socios en todo el mundo para apoyar a la corte, así como para preservar y respetar su independencia y la integridad del Estatuto de Roma", ha puntualizado.

Por último, ha destacado que "la retirada no exime a un Estado de las obligaciones derivadas del Estatuto durante el período en que fue parte del mismo", lo que incluye "la obligación de cooperar con la corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales iniciados antes de la fecha en que la retirada surta efecto".

"La UE seguirá colaborando con Tayikistán con el fin de reforzar nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional, la rendición de cuentas y la cooperación multilateral", ha manifestado la jefa de la diplomacia europea, que ha ahondado además que tanto el bloque como sus Estados miembro "mantienen un apoyo firme a la justicia penal internacional y una determinación inquebrantable de luchar contra la impunidad".

Tayikistán firmó el Estatuto de Roma en noviembre de 1998 y lo ratificó en mayo de 2000, convirtiéndose en el primer país de la antigua Unión Soviética en dar este paso. En noviembre de 2025, el TPI pidió explicaciones a Dusambé por no arrestar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una visita al país, a pesar de la orden de arresto emitida contra él en relación con la invasión de Ucrania.