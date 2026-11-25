El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa - Xabiso Mkhabela / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Sudáfrica ha fallado a favor del presidente del país, Cyril Ramaphosa, al dejar sin validez el informe independiente sobre 'Phala Phala', un presunto caso de corrupción, así como cualquier decisión de la Asamblea Nacional adoptada en base a este, paralizando así un posible juicio político en contra del mandatario.

El Tribunal Superior del Cabo Occidental ha anulado este miércoles un informe emitido en 2022 por un panel parlamentario independiente que allanaba el camino para un 'impeachment' contra el presidente sudafricano por supuesto ocultamiento de un delito, posible origen irregular y evasión y uso indebido de recursos estatales.

La investigación se remonta a febrero de 2020, cuando se produjo un robo en la finca privada de caza del presidente, denominada como Phala Phala, situada en la provincia de Limpopo, al noreste del país. Durante el asalto, un grupo de ladrones sustrajo una cantidad de 580.000 dólares (unos 509.000 euros) en efectivo, que se encontraban ocultos dentro de un sofá del inmueble.

De acuerdo al citado informe, Ramaphosa no denunció el robo por cauces legales y ordenó en su lugar a su seguridad como presidente del país que realizara labores policiales para llevar el caso.

La corte, que con este veredicto da un respiro a Ramaphosa y a su formación, Congreso Nacional Africano, ha considerado que dicho panel parlamentario "interpretó erróneamente" sus obligaciones y en particular, "se extralimitó en sus funciones legales, formuló preguntas erróneas y cometió varios errores jurídicos importantes".

Así lo recoge en un fallo unánime leído por la jueza Nolwazi Mabindla-Boqwana y recogido por el portal de noticias News24, en respuesta a un recurso presentado por Ramaphosa el pasado mayo para revisar las conclusiones del informe.

"El panel no afirmó en su informe que existieran pruebas suficientes que demostraran que el presidente había cometido una infracción grave o una falta grave, sino únicamente que la información que tenía ante sí revelaba, a primera vista, motivos para iniciar un proceso judicial", ha declarado la magistrada.

El mandatario ya ha señalado que "toma nota" del veredicto, el cual "estudiará", tal y como hace "con su respeto al Estado de derecho, incluida la independencia judicial", y ha defendido la apelación presentada hace meses como parte del ejercicio de "un derecho constitucional".