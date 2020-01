Turnbull acusa a Morrison de "engañar" a los australianos respecto al cambio climático y la crisis de los incendios

Publicado 22/01/2020 18:28:32 CET

El ex primer ministro de Australia Malcolm Turnbull ha acusado este miércoles a su sucesor en el cargo, Scott Morrison, de "engañar" a la población en relación con el cambio climático y la fuerte crisis de los incendios registrada en el país.

"No sé por qué Scott Morrison ha actuado como lo ha hecho, para ser franco contigo. He trabajado con él de forma muy cercana, lo conozco desde hace 20 años y no puedo explicar su conducta", ha aseverado en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC.

En este sentido, ha matizado que no comprende "por qué no se reunió con los antiguos altos cargos del Cuerpo de Bomberos que querían hablar con él en marzo del año pasado para hablar de la gravedad de la situación". "Todo el mundo sabía que estábamos en un momento de máxima sequedad y que, en consecuencia, estaba previsto que la temporada de incendios fuera muy mala", ha expresado.

Así, Turnbull ha destacado que "en vez de hacer lo que un líder debe hacer para preparar a la gente, él decidió irse de vacaciones a Hawái". "¿En mitad de la crisis? No puedo explicar nada de eso. No es consistente con la manera en que un primer ministro debe actuar", ha criticado.

El antiguo líder liberal ha indicado, además, que Morrison ha desacreditado "en algunas ocasiones" la influencia del cambio climático sobre los incendios, "algo que es un sinsentido desde un punto de vista científico", tal y como ha señalado el exdirigente australiano. "Eso es engañar a la gente", ha afirmado.

Por otra parte, ha llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, "el mayor negacionista del cambio climático del mundo" y ha reiterado que el imperio mediático de los Murdoch, especialmente News Corp, está tratando de frustrar las acciones propuestas para reducir las emisiones de carbono.

"Si vas a cualquier 'think tank' conservador o lees la prensa de Murdock, está todo lleno de negacionismo del cambio climático. El objetivo de esto es obviar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", ha manifestado.

"¿Cuántas barreras de corales más hay que perder? ¿Cuántos millones de hectáreas deben quemarse? ¿Cuántas viviendas deben ser perdidas antes de que los negacionistas admitan que están equivocados?", ha aseverado.

El calentamiento global fue una de las cuestiones que contribuyó a que Turnbull perdiera el liderazgo del Partido Liberal en 2009 y posteriormente su cargo en 2018. Turnbull ha señalado al Gobierno británico como modelo de un acercamiento político conservador a la crisis climática.

Los incendios forestales han quemado más de 11,8 millones de hectáreas de terreno en Australia desde septiembre y han acabado con la vida de 28 personas y de más de 1.000 millones de animales. Muchos lugares turísticos se han visto afectados directamente por los fuegos, como el complejo Southern Ocean Lodge, situado en la isla Canguro.

Australia ha atravesado condiciones climáticas extremas, con previsiones que en ocasiones superaron los 40 grados centígrados y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en muchas áreas rurales, situaciones que han dificultado la extinción del fuego.