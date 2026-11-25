Policía Local de Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA LOCAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, ha desplegado en la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, un dispositivo para clausurar un nuevo fumadero en las proximidades del antiguo cementerio de la ciudad, en las proximidades del edificio sede del Cabildo Insular.

Esta clausura se ha producido después de que los agentes hicieran un seguimiento de esta zona, ya que los vecinos habían informado de la presencia constante de personas drogodependientes y la utilización como 'fumadero' de los sótanos de esa obra inacabada en los accesos a la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife en nota de prensa.

Esta actuación se enmarca en el mandato que el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, tiene a la Policía Local para realizar un seguimiento constante de los lugares dedicados al trapicheo o consumo de drogas, y que ha permitido en estos últimos dos años clausurar 15 lugares utilizados como fumaderos, trapicheo o ventas de drogas.

En lo que se refiere al último fumadero clausurado, los agentes policiales han estado acompañados en el despliegue por varias cuadrillas de operarios de Obras Públicas que están procediendo al cerramiento de los accesos a este sótano con el fin de evitar que se pueda seguir utilizando con esos fines contrarios a la salud.

El Ayuntamiento de Arrecife señala que con el desmantelamiento de estos fumaderos "vela por la seguridad de los vecinos, evitando lugares que generen conflictos" en la seguridad vecinal y que deriven en focos de insalubridad.