LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor ha atendido a un total de 178 docentes en las islas Canarias por casos de conflictividad escolar por agresiones u otros incidentes durante el curso 2025-26, lo que supone un 4,1% más que el curso anterior, según ha informado ANPE, que alerta sobre el incremento del cuestionamiento a la labor docente.

De esta manera, se trata de la cifra más alta en un curso escolar desde la creación del servicio en el archipiélago, el segundo récord consecutivo y el sexto aumento anual ininterrumpido; mientras que desde su creación, el servicio ha acompañado a 2.506 docentes canarios.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha comentado que han bajado las amenazas directas y el acoso pero ha crecido la desconfianza hacia la labor docente y el conflicto gana peso en primaria e infantil.

"La convivencia en la inmensa mayoría de los centros canarios es buena y que familias y profesorado trabajan por un objetivo común, pero no puede ignorarse a la parte del personal docente que sufre este tipo de incidentes, porque, además, está creciendo", ha indicado.

LA SECUNDARIA, LA QUE MAYOR NÚMERO DE INCIDENTES REGISTRA

El coordinador de El Defensor del Profesor en la provincia de Las Palmas, Bernardo Huerga, ha destacado que la enseñanza secundaria sigue concentrando el mayor número de incidentes, con 87 casos, casi la mitad del total, aunque desciende respecto al curso anterior, cuando fueron 94.

Por el contrario, ha explicado que en primaria suben de 45 a 51 casos; en infantil, de 5 a 8; y en los ciclos de FP de grado básico, de 26 a 29.

Huerga ha sostenido que "no es casual que coincida esta tendencia con el incremento de los casos relacionados con familias, ya que en esas primeras etapas educativas es habitual que, cuando se dan estas situaciones, sean padres, madres y otros familiares quienes las protagonicen".

CASI 100 DOCENTES SUFRIERON ANSIEDAD Y 23 DEPRESIÓN

Además, ha hecho especial hincapié en las consecuencias para la salud del profesorado, ya que de 178 docentes atendidos, 98 sufrieron ansiedad (más de la mitad, frente a 87 el curso anterior y 80 el precedente), 23 padecieron depresión y 49 recibieron partes de baja por otros problemas de salud asociados a los casos.

"Solo 8 no se encuadran en ninguno de estos grupos, lo que significa que más de nueve de cada diez docentes que sufren incidentes terminan con la salud afectada", ha recalcado.

Ante esta situación, la vicepresidenta de ANPE Canarias y presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, ha insistido en la "importancia de poner rostro a las cifras ilustrando situaciones concretas", como los casos registrados de presiones para modificar notas e incluso de agresiones físicas, que, apunta, "no se limitan a golpes, sino que incluyen empujones o incluso, recientemente, el lanzamiento de un petardo a la cara".

DIFICULTAD PARA DAR CLASE Y FALTAS DE RESPETO

Por otro lado, la memoria del Defensor del Profesor ha recogido que los problemas más frecuentes reportados por el profesorado estuvieron relacionados con miembros del alumnado. Entre ellos, las dificultades para dar clase siguen a la cabeza, con 84 casos, seguidas de las faltas de respeto, con 56.

Asimismo, las amenazas han bajado de 66 a 36 casos, el ciberacoso se reduce de 22 a 11 y las agresiones físicas de alumnos a docentes pasan de 19 a 16.

Los problemas con familias aumentan un 24% (de 45 a 56 casos) y ya acumulan dos cursos consecutivos al alza. No lo hacen las agresiones físicas de familiares a docentes, que de hecho bajan (de 4 a 2), sino el cuestionamiento de la profesionalidad del docente, bajo distintas formas.

Finalmente, las acusaciones sin fundamento pasan de 26 a 43 (+65%) y las denuncias a docentes, de 31 a 37, a lo que se suman 19 casos de presiones para cambiar calificaciones y 18 de faltas de respeto.