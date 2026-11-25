Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, afirmó en la noche de este martes que mienstras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "baila" y mueve su "cinturita" en sus mítines, "La Restinga no duerme", tras batir el récord en la llegada de migrantes en un solo días con más de 2.000 personas.

Domínguez advirtió antes de un acto electoral de que Canarias se encamina a batir nuevamente récords de llegada de inmigrantes irregulares.

"Una vergüenza, un abandono. Hemos dicho por activa y por pasiva: ¡basta ya!, Canarias no puede más", comentó.

El dirigente popular reclamó al Gobierno de España una respuesta inmediata que incluya el despliegue de Frontex, actuaciones en los Estados de origen y tránsito, acuerdos de colaboración con aquellos que acepten el retorno de inmigrantes irregulares y mayores dotaciones para la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha contra las mafias.

Asimismo alertó sobre la peligrosidad de la ruta atlántica y el elevado coste humano de la inmigración irregular.

"Esa ruta hoy se ha convertido en la más peligrosa del mundo, una ruta que traga a las personas, en la que mueren personas cada día, pero como no se ven los cadáveres, como no llegan a nuestras orillas, parece que a nadie le importa", destacó, una realidad que, a su juicio, no puede seguir al margen de las prioridades del Gobierno central.

Asimismo, emplazó a Pedro Sánchez a visitar El Hierro y conocer de primera mano la situación que viven sus vecinos.

"Yo le invito a que haga lo mismo que hizo Alberto Núñez Feijóo: ir a La Restinga y dar la cara donde se le necesita".

Domínguez aseguró que le acompañaría durante esa visita para trasladar directamente las demandas de los ciudadanos de la isla y conocer sus preocupaciones.

"Hay que controlar las fronteras. No podemos seguir permitiendo que mueran personas y no podemos seguir siendo esa comunidad autónoma de segunda, como nos trata en este momento el Partido Socialista", subrayó.

El presidente del PP de Canarias insistió así en la necesidad de que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades y deje de mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las islas.