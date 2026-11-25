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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias ha crecido un 7,7% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,28% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.378 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 15,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 224,46 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 17,57% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 13,5%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.814 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 370,8 millones de euros. De ellas, 59 fueron sobre fincas rústicas y 1.755 sobre urbanas.

De las 1.755 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Canarias, 1.378 fueron sobre viviendas; 13 en solares y 364 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 12 y en 176 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 421 hipotecas con cambios en sus condiciones, 233 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.835 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.332 correspondieron a viviendas, 49 a fincas rústicas, 440 a urbanas y 14 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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