Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 82 años, ha fallecido tras ser rescatado del mar en la playa del Camisón, en Arona (Tenerife), en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en el citado lugar, donde el personal del servicio de salvamento en playas rescató al hombre y comenzó con las maniobras de reanimación básicas al comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Seguidamente, una vez se personaron en el lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria, comprobaron que el hombre permanecía en parada y continuaron con la reanimación cardiopulmonar mediante técnicas avanzadas, sin embargo no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Policía Nacional instruyeron las diligencias y custodiaron el cuerpo a la espera de la autoridad judicial.