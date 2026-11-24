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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída por un barranco en la zona de El Palmital, en el municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que accedieron hasta el hombre, le prestaron la primera atención y solicitaron la evacuación aérea a causa de sus lesiones y de la orografía.

Seguidamente se desplazó un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que comprobó que el hombre presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave, por lo que fue izado y evacuado hasta aeródromo de Maspalomas y posteriormente trasladado hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En la resolución de los hechos también participaron efectivos de Protección Civil, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Guardia Civil y Policía Local aseguraron la zona e instruyeron el atestado.