Mercadona de Argana, en Arrecife (Lanzarote) - MERCADONA

ARRECIFE (LANZAROTE), 24 (EUROPA PRESS)

Mercadona reabrirá este jueves, 26 de noviembre, su primera 'Tienda 9' en la isla de Lanzarote, en concreto en Argana Alta, en el municipio de Arrecife, ofreciendo un mayor espacio para los productos frescos y presentando mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes' (como la compañía denomina internamente a sus clientes).

Para llevar a cabo la reforma han participado en la construcción 42 proveedores de obra y ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros, según ha informado Mercadona en nota de prensa.

Respecto a las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 86 personas, está la reorganización integral del espacio, ya que evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos.

Así, Mercadona "da un paso más en la optimización" del acto de compra, haciendo que sea "más ágil y sencillo", con una organización "más intuitiva del surtido". También, añaden, favorece la actividad de su plantilla al "reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar" la coordinación del equipo.

En este marco de reorganización nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto, matiza, "permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima" calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

También ofrece una gestión "más eficiente" de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua. A nivel de innovación, la tienda tiene una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena.

En cuanto a las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Asimismo subraya que se apuesta por el CO2 como refrigerante, lo que "reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible".

A todo esto, añadió, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, "garantizando un mejor" mantenimiento y una "mayor eficiencia" operativa a largo plazo.

La evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, se realizará entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación. Asimismo la línea con las nuevas necesidades y hábitos de los "Jefes" incluye en la tienda una zona de descanso para los clientes.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Además tiene un aparcamiento de 180 plazas, cinco de ellas para vehículos eléctricos. Mercadona también tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Finalmente apuntan que los clientes seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.