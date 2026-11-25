Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha recordado este miércoles que las comunidades autónomas están "obligadas al cumplimiento" del decreto ley para el reparto de menores migrantes llegados a Canarias, cuyas derivaciones a Península se estarían "produciendo a un ritmo importante".

"(Las comunidades) tienen unas resoluciones del delegado del Gobierno en Canarias en virtud de una ley que está aprobada por el Parlamento y que está en vigor", ha recordado en declaraciones a los medios en un acto desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género (25N).

En su intervención, Pestana ha puntualizado el "ritmo importante" al que se estarían haciendo esas derivaciones de menores migrantes ante el decreto ley para un reparto de menores migrantes: "La comunidad autónoma tiene en su mano las derivaciones que se están haciendo", ha subrayado el delegado del Gobierno.

Asimismo, Pestana ha señalado que la tramitación del expediente del menor para su salida de las islas está produciéndose en un plazo medio de poco más de un mes. "No tardamos los 15 días que estaban previstos en la ley, porque es imposible, pero se está haciendo a un ritmo muy importante", ha deslizado.

Ha señalado que, de oponerse a la acogida, actualmente amparada por ley, las comunidades autónomas "estarían haciendo un incumplimiento más grosero" de la ley. "Es tan evidente que puede constituir incluso un delito si se opusieron a esa acogida, amparada en un marco legal y en el marco de un Estado que, si lo consideramos como tal, debemos asumir que no podemos dejar a un territorio en soledad a la hora de afrontar estos retos", ha añadido.