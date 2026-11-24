Archivo - Un buque de la Salvamar a su llegada al puerto de la Restinga, a 11 de abril de 2021, en la Restinga, El Hierro, Canarias, (España). - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 24 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado desde la pasada madrugada de este martes a unas 604 personas migrantes a bordo de tres cayucos interceptados en aguas próximas a La Restinga, en El Hierro.

El último de ellos fue avistado a unas 12,3 millas náuticas al sur de La Restinga. La Salvamar Navia salió a su encuentro y lo acompañó hasta puerto, a donde arribó sobre las 6.30 horas. A bordo de la embarcación viajaban unas 171 personas, 131 de ellas hombres, 23 mujeres y 18 menores, según ha informado el organismo estatal.

Durante la madrugada también fueron interceptadas otras dos embarcaciones a unas 55 millas al sur de La Restinga. Así, la Guardamar Calíope rescató a unas 217 personas subsaharianas, 13 de ellas mujeres y 18, menores. La llegada a puerto, con el apoyo de la Salvamar Navia, se produjo sobre las 03.42 horas en la isla.

La tercera patera de este martes fue auxiliada por la salvamar Dipha, que acompañó a la embarcación, con 216 personas, 183 de ellas hombres, 21 mujeres y 12 menores hasta el puerto herreño, a donde arribó sobre las 4:34 horas.