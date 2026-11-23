Los agentes inteligentes redefinen el futuro del trabajo en las empresas - UNIR

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta presente en la actividad diaria de empresas e instituciones. Sin embargo, la próxima gran transformación no llegará únicamente de la mano de los asistentes conversacionales, sino a través de los denominados agentes inteligentes, sistemas capaces de ejecutar tareas, interactuar con procesos empresariales y participar en la toma de decisiones.

Esta fue una de las principales conclusiones del encuentro organizado por UNIPRO, la Universidad Digital Europea, moderado por Rebeca Sánchez Vázquez, subdirectora de Desarrollo Académico Internacional de PROEDUCA, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, y que contó con la participación de Mario López, Chief Innovation Officer (CIO) de Bravent, y Eduardo García, CTO de la compañía.

Durante la sesión, Mario López explicó la diferencia entre los asistentes tradicionales y esta nueva generación de sistemas: "Un agente básicamente es capaz de hacer tareas, tomar ciertas decisiones e incluso operar de forma autónoma". En la misma línea, destacó que "puede realizar estas tareas y lo que de todo buscamos es que empiece a operar de forma autónoma y tomando decisiones".

Por su parte, Eduardo García subrayó que el verdadero valor de los agentes reside en su capacidad de integrarse dentro de los procesos empresariales: "La clave de los agentes es esa propia toma de decisiones que pueden hacer y la integración en procesos". Además, aseguró que "la diferencia es radical" respecto a los modelos de IA utilizados hasta ahora y destacó que las empresas apuestan por estas tecnologías porque "tengo mayor rentabilidad, mayor productividad, pero también un alcance mucho mayor para los datos que voy a usar".

ADOPCIÓN DE LA IA E IMPACTO REAL

Los expertos coincidieron en que la adopción de la IA avanza a gran velocidad. Según Mario López, "las empresas están invirtiendo más" y el próximo año será cuando comience a materializarse un mayor retorno de esas inversiones. Asimismo, recalcó que el principal desafío no es implantar la tecnología, sino garantizar que su uso genere impacto real en términos de productividad, negocio y retorno de la inversión.

Entre los casos compartidos destacó el desarrollo de "Sol", un avatar inteligente para la Comunidad de Madrid capaz de resolver consultas ciudadanas y facilitar trámites administrativos. También se expusieron proyectos basados en múltiples agentes coordinados para acelerar procesos de análisis complejos que anteriormente requerían semanas de trabajo y que ahora pueden completarse en apenas unas horas.

Respecto a los retos de adopción, Mario López señaló que "el principal problema es que o no tienen los datos preparados o no tienen la información suficiente de la forma que se necesita para poder utilizarla con la inteligencia artificial". También insistió en la importancia de la gobernanza y del respaldo organizativo para impulsar con éxito la transformación.

Eduardo García añadió que otro factor crítico es la gestión de expectativas: "Esto va de estrategia, no de hacer proyectos y proyectos por hacer". Para el directivo, la clave pasa por medir resultados, definir una hoja de ruta y avanzar de forma progresiva acompañando el cambio cultural dentro de las organizaciones.

IA: VENTAJAS CONTRA MIEDO

En el ámbito del talento, ambos ponentes coincidieron en que la IA no sustituirá a las personas, sino que potenciará sus capacidades. "No verlo como algo que me va a reemplazar sino algo que me va a ayudar y me va a hacer extraordinariamente mejor", afirmó Mario López. Eduardo García reforzó esta idea al asegurar que "más que miedo, yo creo que son oportunidades".

Como moderadora del encuentro, Rebeca Sánchez Vázquez resumió el principal mensaje de la jornada afirmando que "a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo" y que "el verdadero potencial de los profesionales del futuro es saber trabajar con la inteligencia artificial".

Bravent es una consultora IT especializada en tecnologías Microsoft que combina experiencia, creatividad y compromiso para acompañar a organizaciones públicas y privadas en sus procesos de transformación digital, innovación e implantación de soluciones avanzadas de inteligencia artificial.

El foro académico ha sido una muestra del compromiso de UNIPRO con la reflexión crítica sobre los grandes retos que afectan a la sociedad global. La universidad aborda estos desafíos desde sus aulas virtuales, con una formación flexible y de calidad europea. El Bachelor en Ciencia de Datos ofrece una orientación eminentemente práctica y enfocada a la empleabilidad, permitiendo a profesionales y estudiantes formarse en un entorno académico adaptado a la realidad internacional actual.