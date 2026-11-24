El Ayuntamiento de Alfaro presenta el Cartel del 25N con un acto público de Eliminación de la violencia contra la mujer - AYUNTAMIENMTO DE ALFARO

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha organizado un acto público de sensibilización y reivindicación que tendrá lugar este miércoles, 25 de noviembre, a las 19,30 horas, en la Plaza de España.

La convocatoria pretende ser un espacio de encuentro, reflexión y compromiso colectivo frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, recordando la importancia de seguir trabajando, desde todos los ámbitos de la sociedad, por una igualdad real y por una convivencia libre de violencia.

El acto contará con la participación de Adoración Pérez Baldero, que ofrecerá una serie de poesías recitadas, y con la lectura de un manifiesto a cargo de representantes de las asociaciones deportivas de Alfaro, que se suman así a esta jornada de reivindicación y concienciación.

Con esta iniciativa se quiere poner de manifiesto que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una responsabilidad compartida y que la implicación de toda la ciudadanía, las instituciones, las asociaciones y los colectivos sociales resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

El Ayuntamiento de Alfaro invita a toda la ciudadanía a participar en este acto y a mostrar, con su presencia, su rechazo a la violencia contra las mujeres y su compromiso con la igualdad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de distintas entidades y asociaciones locales, así como con el apoyo institucional del Gobierno de La Rioja y de los organismos colaboradores que figuran en el cartel anunciador.