El Auditorio Municipal de Logroño acoge este domingo un encuentro coral juvenil con agrupaciones de La Rioja y Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal de Logroño será escenario el próximo domingo, 29 de noviembre, a las 18 horas, de un encuentro coral juvenil protagonizado por el coro En_Kanto Vocal de Logroño y el Coro de Voces Blancas Amici Musicae de Zaragoza.

La cita, organizada por la Asociación Juvenil En_Kanto Vocal con motivo del Día Mundial de la Infancia, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud y de Alcampo Rioja.

El encuentro reunirá a dos agrupaciones corales de comunidades autónomas vecinas en una jornada de convivencia e intercambio musical. La iniciativa tendrá continuidad en 2027 con un segundo encuentro entre ambas formaciones que se celebrará en Zaragoza.

La actividad persigue la promoción de la música coral entre niños, niñas y jóvenes. Entre sus objetivos se encuentra fomentar la participación de las nuevas generaciones en esta disciplina y contribuir a la creación de nuevos coros infantiles y juveniles en La Rioja.

El programa se dividirá en dos partes. En la primera actuará el Coro de Voces Blancas Amici Musicae de Zaragoza, dirigido por Isabel Solano, mientras que en la segunda será el turno de En_Kanto Vocal, bajo la dirección de Lourdes Estívariz.

Como cierre del encuentro, ambas agrupaciones interpretarán conjuntamente la canción tradicional sudafricana "Siyahamba".

La entrada será gratuita y no será necesario disponer de invitación. El acceso estará permitido hasta completar el aforo del Auditorio Municipal.