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LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita a disfrutar este fin de un taller de manualidades con materiales de la naturaleza. La actividad tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración de una hora y quince minutos.

Durante el taller, los participantes recogerán diferentes elementos naturales de los alrededores del pantano de La Grajera, como hojas, palos, ramitas y otros materiales que encuentren en el entorno. A partir de estos elementos, realizarán distintas creaciones artísticas, como cuadros y figuras, utilizando la naturaleza como fuente de inspiración y materia prima para sus trabajos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://logrono.es/-/manualidades-con-material-de-la-natural... o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.