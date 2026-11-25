LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía será escenario este jueves 26 de noviembre, del ciclo de cortometrajes y discapacidad discapacitACCIÓN. Se proyectarán cinco piezas a partir de las 19,00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

La programación de este año reúne cinco historias que, desde diferentes perspectivas y géneros cinematográficos, nos invitan a reflexionar sobre la discapacidad, la autonomía personal, la diversidad y los derechos de las personas.

A través de estas cinco historias, discapacitACCIÓN vuelve a apostar por el cine como herramienta de reflexión, sensibilización y transformación social. Porque conocer otras realidades, escuchar diferentes voces y cuestionar los prejuicios es también una forma de avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan ejercer plenamente sus derechos.

El ciclo está organizado por la asociación La Rioja Sin Barreras quien, en esta 18.º edición pretende sensibilizar a la ciudadanía y acercarla a través del cine a diferentes realidades y experiencias de las personas con discapacidad.

PROYECCIONES

Beauty

Alejandro Marín, amputado desde los 14 años, transformó su experiencia y sus propias dificultades en un propósito: mejorar la vida de las personas con discapacidad. Hoy es ingeniero mecánico y un referente en el ámbito de las ortoprótesis, donde diseña soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas amputadas a partir de su propia experiencia. Un documental sobre la belleza que nace de la diferencia y sobre la búsqueda de autonomía, libertad y dignidad.

Antón

Antón, de 72 años, vive solo cuando recibe el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Decide ocultárselo a su hija Ana, que reside en el extranjero, mientras encuentra refugio frente al paso del tiempo convirtiendo sus recuerdos en pinturas. Una historia íntima sobre la soledad, la memoria y la manera de afrontar la enfermedad.

Abril

Basado en hechos reales, este cortometraje aborda la explotación sexual de mujeres con discapacidad y las barreras de comunicación que dificultan la detección, identificación y denuncia de estas situaciones de violencia. Una historia necesaria que pone el foco en una realidad especialmente invisibilizada.

Sintiendo a través

Nominado al Óscar y protagonizado por un actor sordociego, narra el inesperado encuentro nocturno en las calles de Nueva York entre Tereek, un joven sin hogar, y Artie, un hombre sordociego que necesita ayuda para regresar a casa. Un encuentro que dará lugar a una conexión humana capaz de transformar la vida de ambos.

Una pizca de ouija

Comedia de tintes sobrenaturales en la que el humor, la convivencia y las situaciones inesperadas se convierten en herramientas para romper estereotipos y demostrar que la diversidad también tiene cabida en cualquier género cinematográfico.